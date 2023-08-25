В предстоящие выходные перекроют трассу «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»

В мэрии Новосибирска предупредили автолюбителей, что в ночь на воскресенье, 27 августа, будет перекрыта трасса на Ленинск-Кузнецкий.

Как объясняют в мэрии Новосибирска, перекрытие будет связано с монтажом пешеходного моста в районе села Раздольное. Это будет происходить ночью, 27 августа, с 00.00 до 3.30.

«По заказу ТУАД НСО подрядная организация АО «Новосибирскавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняет работы по реконструкции участка км 12 – км 24, — сказано в сообщении мэрии Новосибирска.

– В настоящее время реализуется сразу два этапа — на 11 — 15 километрах. Они включают строительство новой четырехполосной цементо-бетонной дороги и эстакады у Раздольного».

Как сообщают в ТУАД, все работы будут завершены в 2026 году. Дорожные строители просят быть водителей осторожными на этом участке в предстоящие выходные. В мэрии Новосибирска предлагают объездные пути – они лежат через улицу Первомайскую по автомобильной дороге Барышево-Инская 50Н-2017 до 39 километра Ленинск-Кузнецкой трассы.

Кстати, буквально на прошлой неделе на этой же, Ленинск-Кузнецкой трассе асфальтоукладчик заживо раздавил дорожного рабочего ночью.