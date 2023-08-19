Под Новосибирском следователи разбираются в причинах гибели рабочего под асфальтоукладчиком

Страшное ЧП произошло ночью с 17 на 18 августа в Тогучинском районе Новосибирской области.

Информация о происшествии появилась ночью 18 августа в телеграмм-канале «АСТ-54 Black». Как сообщают очевидцы, само ДТП случилось сутками ранее.

«Асфальтоукладчик переехал рабочего в ночь с 17 на 18 августа, сообщает наш подписчик, который снял видео на 95-ом километре трассы Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск»,

- сказано под 13-секундном ролике от очевидцев.

Как говорят проезжавшие мимо водители, под каток попала голова рабочего, и её буквально раздавило, поэтому приехавшие медики ничем не смогли уже помочь погибшему.

Данный инцидент в правоохранительных органах подтверждают, но по факту проведут проверку следователи СУ СКР по Новосибирской области – им предстоит установить, была ли нарушена техника безопасности при дорожных работах.

Читайте также на сайте Сиб.фм: как в селе Победа три года назад комбайн задавил рабочего во время ремонта транспортного средства.