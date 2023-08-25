В России девелоперов обяжут строить площадки для собак

Места для выгула поделят на игровые и дрессировочные.

В России введут стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что разработкой правил занимается рабочая группа при Министрое. Кроме этого, разрабатывается стандарт для строительства площадок для девелоперов. Предлагается создать навесы для хозяев животных.

В качестве покрытия планируют использовать не песок, а гальку, щепу, специальный травяной газон или искусственный спортивный газон. Не менее 60% территории площадки должно быть свободно, чтобы собаки могли беспрепятственно бегать и играть, сообщили в ведомстве.

Напомним, в Новосибирске собаку спасли благодаря сбою в работе интернета.