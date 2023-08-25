В России планируют страховать электросамокаты по образцу ОСАГО

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генералу-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ввести механизм страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО, пишет RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что правовой статус СИМ движется в сторону приравнивания их к классическим транспортным средствам. На данный момент еще до конца не определен механизм несения материальной ответственности таких водителей, которые становятся виновниками ДТП, заметил он.

Милонов уточнил, что владельцы автотранспорта обязаны использовать механизм ОСАГО для решения возможных конфликтных ситуаций, связанных с дорожными происшествиями. Однако водители электросамокатов не могут застраховать собственный или арендный самокат, добавил депутат.

Напомним, в России водителей электросамокатов обяжут проходить техосмотр.