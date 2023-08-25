Врач Иванов посоветовал привить детей от гепатита А

Иммунизация от гепатита А не входит в национальный календарь прививок, но родители могут сделать ее ребенку дополнительно.

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что в качестве дополнительной защиты организма, ребенку можно сделать прививку от гепатита А. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, заболевание считается очень опасным, так как вначале оно может своими симптомами напоминать простую кишечную инфекцию, но вскоре перетекает в более агрессивную фазу и длится дольше.

Иванов подчеркнул, что такая прививка не обязательна, но она поможет избавить ребенка от долгого периода болезни, уменьшая тяжесть заболевания и риск развития осложнений.

«Она делается дважды с интервалом 6–12 месяцев и дает защиту на 6–25 лет», – объяснил он.

Врач-дерматовенеролог посоветовал сделать прививку между первым и вторым годом жизни ребенка. А если у малыша нет никаких противопоказаний, то можно вакцинировать его и после двух лет, резюмировал эксперт.

Напомним, врач Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать школьникам перед 1 сентября.