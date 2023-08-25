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общество

Врач рассказала о страшных последствиях смешивания спиртного и антибиотиков

Freepik, authors: supersizer

У человека может появиться аллергическая реакция и побочные эффекты от лекарств.

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала в беседе с Pravda.Ru, почему не стоит пить спиртное во время курса приема антибиотиков.

По ее словам, категорического запрета на смешение нет, однако это значительно ухудшит медикаментозное действие антибиотика и замедлит лечение. Кроме того, в ряде случаев могут возникнуть аллергические реакции, усиление побочных действий лекарственных препаратов.

Врач также подчеркнула, если человек принимает какое-либо лекарство и планирует выпить алкоголь, то стоит заранее внимательно изучить инструкцию к препарату, а еще лучше посоветоваться с врачом, уточнила она.

Напомним, мануальный терапевт объяснил причину хруста суставов.

#здоровье #алкоголь #врач #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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