Врач рассказала о страшных последствиях смешивания спиртного и антибиотиков

У человека может появиться аллергическая реакция и побочные эффекты от лекарств.

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала в беседе с Pravda.Ru, почему не стоит пить спиртное во время курса приема антибиотиков.

По ее словам, категорического запрета на смешение нет, однако это значительно ухудшит медикаментозное действие антибиотика и замедлит лечение. Кроме того, в ряде случаев могут возникнуть аллергические реакции, усиление побочных действий лекарственных препаратов.

Врач также подчеркнула, если человек принимает какое-либо лекарство и планирует выпить алкоголь, то стоит заранее внимательно изучить инструкцию к препарату, а еще лучше посоветоваться с врачом, уточнила она.

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