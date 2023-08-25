Жив ли Пригожин? Что известно на данный момент о крушении самолёта с главой ЧВК «Вагнер»

Вчерашняя авария в небе над Тверской областью, унёсшая жизнь всей командной верхушки ЧВК «Вагнер», включая её создателя Евгения Пригожина, наделала много шума в мировом сообществе и породило массу домыслов. Портал «Сиб.фм» публикует список основных версий гибели пассажиров и экипажа бизнес-джета Embraer Legacy 600.

На месте крушения пригожинского самолета в Тверской области близ села Куженкино обнаружены все десять человек, вернее их тела, которые на момент выхода этой публикации ещё не опознаны, поскольку получили сильные повреждения при взрыве (опознавать некоторых предстоит «по косвенным признакам» или даже по ДНК).

Следственный комитет РФ и Росавиация, ведущие параллельные расследования, склоняются к трём основным версиям аварии воздушного судна:

· ошибка пилотирования,

· технические неполадки,

· внешнее воздействие (теракт на борту).

Неофициальных версий, как водится в подобных случаях с участием знаковых персон современности, гораздо больше. Самые интересные из них выдвигают, конечно, западные СМИ.

Так, эксперт по России из аналитического центра «Chatham House» Кейр Джайлс призвал с осторожностью относиться к сообщениям о смерти Пригожина. По его мнению, «многие люди поменяли свое имя на Евгения Пригожина в рамках кампании по сокрытию путешествий настоящего Пригожина».

Также журналист «Rzeczpospolita» Руслан Шошин заявил, что Пригожина вообще могло не быть на борту упавшего самолета: «Мы ещё не скоро узнаем правду о том, что же на самом деле произошло с самолетом Embraer Legacy, летевшим из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года. Мы также никогда не будем на 100% уверены в том, кто действительно находился на борту этого самолета», пояснил он свою позицию.

Сомневается в случайной гибели Пригожина и один из бывших «музыкантов». Своё имя, по понятным причинам, журналистам он не назвал и допустил возможность инсценировки трагедии: «Помните, когда были обыски в офисе "Вагнера", там находили парики и паспорта. Поэтому могли разыграть спектакль, чтобы спрятать Пригожина. Сказать всем, что он погиб, чтобы отсечь от него недоброжелателей. Он ведь уже не молод, а желающих его убрать очень много», поделился он своими мыслями в беседе с изданием «Царьград».