Американский суд вынес приговор ученой из Новосибирска за контрабанду образцов ДНК

В США суд приговорил ученую из Новосибирска к штрафу в 1 тыс. долларов и испытательному сроку.

В Соединенных Штатах суд вынес приговор Полине Перельман, являющейся сотрудницей Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, за контрабанду ДНК. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на агентство Associated Press.

Отметим, что Перельман была задержана в августе минувшего года на территории международного аэропорта Даллеса. В ходе таможенного досмотра у нее обнаружили тестовые пробирки с «неизвестным желтоватым веществом» в количестве десяти штук.

«Этим веществом была ДНК вымирающих видов животных, включая стерха, с которой учёная работала в своём институте. <...> Власти надеются, что дело [Перельман] послужит учёным напоминанием о необходимости следовать надлежащим протоколам при транспортировке научных образцов», — сказано в материале.

По информации агентства, приговор ученой вынесли 24 августа в федеральном окружном суде Александрии. Местная судья назначила Перельман штраф и испытательный срок, о длительности которого не сообщается.

Как ранее писал Сиб.фм, суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева.