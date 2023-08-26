Над Новосибирском 25 августа навис шкваловый ворот

В небе над Новосибирском 25 августа заметили интересное природное явление.

Над Новосибирском 25 августа очевидцы наблюдали шкваловый ворот. Об этом сообщил ТГ-канал «Инцидент Новосибирск», поделившийся соответствующим снимком.

Новосибирцы сравнили природное явление с кадрами из голливудских фильмов-катастроф. Жители города могли увидеть это завораживающее и при этом устрашающее природное явление в пятницу днем.

В случае со шкваловым воротом речь идет о грозовом вале, появляющемся в передней части грозового облака. При усилении ветра у земли происходит закручивание облаков.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 августа в Новосибирске ожидались дожди, местами ливни, грозы и град. Этой информацией поделились в пресс-службе мэрии Новосибирска. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 22 м/с.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 24 августа побит температурный рекорд последнего столетия.