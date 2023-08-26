Николай Фролов из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

В зоне СВО погиб 26-летний военнослужащий из Новосибирской области.

В июле в зоне проведения специальной военной операции погиб 26-летний Николай Фролов из села Кожурла Убинского района Новосибирской области. Информация об этом появилась 26 августа в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что Николай Фролов заключил контракт с добровольческим отрядом "ЗЕТ" и в его составе отправился в зону СВО. Боец погиб в июле 2023 года.

«Светлая память о Николае Фролове сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего защитника Родины», — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 августа в Черепаново под Новосибирском простились с 41-летним Анатолием Романовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее иеродиакон Паисий (Коновалов) из Новосибирской области отправился в зону проведения специальной военной операции.