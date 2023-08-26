«По стенам ползают опарыши»: как в Новосибирске убирают квартиры после смерти одиноких людей

Смерть одинокого человека может долго оставаться незамеченной. За это время квартира усопшего становится рассадником насекомых и проблемой для соседей. «Сиб.фм» обратился к специалистам и выяснил, в каком состоянии находится жильё после смерти человека и кто занимается «экстремальной» уборкой.

Порой пенсионеры не могут позаботиться о себе и нуждаются в посторонней помощи. Если поддержка не оказывается, то рано или поздно пожилые люди умирают в собственных квартирах в полном одиночестве. Последний случай, известный в СМИ, произошёл 17 августа. Тогда спасатели нашли тела 88-летнего мужчины и 70-летней женщины в домах разных районов города.

Для уборки квартир после смертей приглашают специалистов. Основатель и руководитель клининговой компании «Твой клининг» Вячеслав Юрин за семь лет прошёл путь от простого клинера до директора. Он начинал карьеру со стандартных уборок и иногда выезжал на клининг квартир после смерти человека. Мужчина признаётся, что такие заказы он берёт и на руководящей должности, потому что экстремальные условия работы устраивают не всех.

Вячеслав Юрин рассказал корреспонденту «Сиб.фм» о состоянии квартир с залежавшимися трупами и деталях работы в этой сфере.

Большинство — смерти одиноких пенсионеров

Впервые с экстремальной уборкой Вячеслав столкнулся спустя два года работы компании. Специалист разделяет случаи клининга на две категории. Первая и самая распространённая — уборка по религиозным соображениям. Верующие не могут самостоятельно очистить квартиру после смерти близкого: всё должен сделать незнакомый человек и по определённым правилам. Как отмечает специалист, такая работа не подразумевает сложностей.

Вторая ситуация — уборка квартир, в которой мертвец пролежал некоторое время. По словам Вячеслава, если после смерти прошло не более двух дней, то в помещении возможно находиться с открытыми окнами: трупный запах есть, но он легко выводится химчисткой, озонированием или сухим туманом.

«К сложным случаям я отнесу квартиры, в которые невозможно зайти без противогаза. Запах трупных отложений чувствуется в подъезде. Тело человека протекает: содержимое кишечника, кровь и другие жидкости стекают на пол. Картина не очень приятная», — объясняет специалист.

Как отмечает Вячеслав, основная часть заявок касается смертей одиноких пенсионеров. Как правило, это бедные люди, живущие в старых квартирах далеко от родственников.

«Стандартный портрет: однушка в панельном доме, советский старый ремонт. Хозяйка — пожилая женщина, которая ушла из жизни. Лежат трупы от одного дня до двух недель летом. Это самый страшный случай. Заказывают уборку, как правило, родственники», — рассказывает клинер.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра за ноябрь 2018 года, у каждого четвёртого россиянина есть родственник, живущий без супруга. По данным Росстата, в 2018 году в России проживало около 30 миллионов людей старше 60 лет, а 7 миллионов из них — одинокие пожилые люди.

Проблему смерти пожилых людей в одиночестве отмечают и волонтёрские организации, напомнила в разговоре с «Сиб.фм» руководитель проекта «Добродомик» Александра Синяк.

«В “Добродомик” приходят люди, у которых никого не осталось. Они очень боятся, что с ними тоже такое может произойти. К нам ежедневно приходит около тысячи человек, это актуально в каждом городе. Такие люди не доверяют посторонним, потому что очень развито мошенничество. И сейчас Россия выходит на новый уровень. Сейчас можно найти проверенный фонд — это называют осознанной благотворительностью — присоединиться к нему и дальше по всем правилам помогать старшему поколению», — пояснила Александра.

В теле живут мухи, муравьи и жуки

Танатопрактик Новосибирского крематория и преподаватель Новосибирского учебного центра похоронного сервиса Дмитрий Евсиков выделил несколько стадий посмертных изменений тела. Они делятся на две большие группы: ранние и поздние.

К ранним относятся охлаждение трупа, трупные пятна (гипостаз, стаз и имбибиция), окоченение, высыхание тканей и кожи. В конце наступает стадия аутолиза — распада структур организма под действием химических процессов внутренних ферментов, которые находятся в теле. В результате начинается процесс разложения.

«Дальше наступают поздние посмертные изменения. Гниение начинается в первые-вторые сутки — тело окрашивается зеленоватыми оттенками. На пятые-седьмые сутки появляется газообразование — химические процессы гниения, связанные с образованием жидкостей и газов. Появляется трупный запах. Дальше этот процесс гниения продолжается постоянно», — подчёркивает Дмитрий Евсиков.

На скорость и стадии разложения также могут повлиять грибки или плесень, насекомые, грызуны, хищники, температура воздуха. Вокруг мёртвого тела начинают летать мухи и откладывать личинки. Насекомые выделяют фермент, расплавляющий мягкие ткани трупа.

«Через пару недель появляются куколки мух и ещё через две недели — мухи. Если тело лежит три-четыре недели, то происходит полный цикл окукливания. Там могут быть и другие насекомые: муравьи, жуки, клещи», — объясняет специалист.

Однако состояние тела после смерти во многом зависит от внешней среды, болезни и препаратов.

Часто трупы находят в квартирах только спустя одну-две недели после смерти человека. К тому моменту помещение находится в непригодном для жизни состоянии. Как подчёркивает клинер Вячеслав Юрин, первым делом он встречается с клиентом и обсуждает все этапы работы. Лёгкая ритуальная уборка может обойтись человеку в 6500 рублей, а цена на второй вид клининга варьируется от 25 до 60 тысяч рублей.

«Сперва выбрасываем вещи. Все те, которые впитали запах, и их никак не сохранить: диван, где лежал человек, кресла, ковры, книги, корпусная деревянная мебель и так далее. В тяжёлых случаях выносим всё, включая пол, обои и т.д. Все вещи оборачиваются в стрейч-пленку и выносятся в газель, впоследствии отправляются на свалку», — перечисляет Вячеслав.

Следующий этап — устранение очага запаха. Затем специалисты запускают озонатор, дезинфицируют и стерилизуют помещение. В конце квартиру наполняют сухим туманом, помогающим удалить оставшиеся запахи.

Жидкости с пола собирали ковшом

Вячеслав отмечает, что убирать человеческий биоматериал ему ничуть не страшно. Для него это лишь работа, за которую прилично платят. Тем не менее, выполнение таких задач оставляет не самые приятные впечатление.

«Мужчина пролежал около двух недель в закрытой комнате трёхкомнатной квартиры. Причём летом, в жару. Обстановка... Полная квартира мух, по полу и стенам ползают опарыши. Бррр... Все жидкости с пола собирали ковшом», — вспоминает специалист.

Он считает, что ещё хуже себя чувствуют люди, которые выносят такие тела из квартиры: «им не позавидуешь».

«В одной квартире попросили выбросить все вещи. Разумеется, мы все вещи смотрим перед тем как выбросить (родственники просят поискать паспорт, документы, сохранить их). И тут, среди одежды, в шкафу, находим тяжелую неприметную коробочку. Открываем, а там боевой пистолет Walther PP и две обоймы патронов», — делится Вячеслав.

Оказалось, что в квартире жил бывший лётчик, а пистолет — табельное оружие.