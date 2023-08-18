В Новосибирске спасатели нашли в закрытых квартирах тела двух пенсионеров

Спасатели Новосибирска нашли тела мужчины и женщины в запертых квартирах.

В Новосибирске за сутки спасатели муниципальной аварийной службы нашли запертых квартирах тела двух человек, мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Оба выезда произошли в четверг, 17 августа. В Кировском районе на улице Чемская они обнаружили в квартире дома женщину 1953 года рождения без признаков жизни. Через час поступил вызов из Железнодорожного района, с улицы Ленина. В запертой квартире без доступа родственников и близких находилось тело мужчины 1935 года рождения. Оба тела передали сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские спасатели показали кошку-талисман пожарного катера. Как отметили спасатели, она контролирует не только плавучий транспорт, но и реку Обь.

Также ранее жителей Новосибирска предупредили об опасности встречи с бобрами. Эти животные довольно агрессивны, а их норы могут быть размером с человека. Опасность заключается не только в получении травм при падении, но и в агрессивно настроенных грызунов, желающих обезопасить свое потомство от чужеродного вторжения. Мощными челюстями и длинными резцами бобёр способен прокусить руку или ногу человека до смертельно опасной раны.