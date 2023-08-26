сегодня
26 августа, 07:22
пробки
0/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 94.71 | eur 102.2
сегодня
26 августа, 07:22
пробки
0/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 94.71 | eur 102.2
сегодня 06:00
общество

СК изъял бортовые самописцы рухнувшего в Тверской области самолета Пригожина

Скриншот из видео Телеграмм-канала "Разгрузка Вагнера"

На месте крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина обнаружили «черные ящики».

На месте потерпевшего крушение бизнес-джета Embraer-135 нашли «черные ящики», которые изъяли и отправили на исследование. Об этом сообщил Телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Согласно предоставленной информации, специалисты приступили к проверке молекулярно-генетических экспертиз тел погибших, официально пока что никого не опознали. Изымаются документация и предметы, которые важны для выяснения обстоятельств произошедшего. На месте авиакатастрофы проводят детальный осмотр. Спустя некоторое время назначат судебные экспертизы.

Напомним, что самолет Embraer-135 упал в районе Куженкино в Тверской области. Авиакатастрофа произошла в вечернее время 23 августа. В бизнес-джете на момент падения находились десять человек. Никому выжить не удалось. В списках пассажиров значился и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как ранее писал Сиб.фм, Евгений Пригожин в «видеозавещании» заявил, что будет лучшим в аду.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Павел Фролов
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в