Специалисты Новосибирска восстановят мемориальный комплекс братской могилы ЛНР

Специалисты из Новосибирска займутся обустройством памятников в подшефном Беловодском районе ЛНР.

Новосибирские специалисты задействованы в восстановлении братской могилы в селе Городище Беловодского района ЛНР. Об этом сообщили в администрации Беловодского района.

Восстанавливать братскую могилу будут специалисты МУП «Похоронный Дом ИМИ» в рамках историко-культурной мемориальной программы «Белый тополь». 22 августа текущего года из Новосибирска выехала машина. В ней в ЛНР везут все нужные для восстановления материалы и оборудование.

В Городище захоронены бойцы Красной Армии, которые погибли в борьбе за советскую власть. Там покоятся участники подпольного движения села в период ВОВ. В администрации Беловодского района подчеркнули, что в братской могиле захоронен также новосибирец Александр Поликарпович Чертенков, участвовавший в освобождении села. Он погиб в феврале 1943 года.

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