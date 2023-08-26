В Кемерове жители стали очевидцами безостановочного фейерверка

В Кемерове произошел пожар на складе с пиротехникой.

Сильный пожар произошел в Кемерове днем 26 августа на складе пиротехники. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что на место прибыло более 30 специалистов и 11 единиц техники. Огнеборцам удалось локализовать пожар. Огонь распространился на площади 750 квадратных метров.

Кадрами пылающего склада пиротехники очевидцы поделились с Телеграм-каналом Mash Siberia. «Дым и проблески салютов — завораживающая картина из Кемерова, где пылает склад пиротехники. На месте работает 11 пожарных машин», — пишет ТГ-канал. Сообщается, что наблюдается безостановочный фейерверк.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске удар молнии привел к выгоранию двухэтажного дома. Строение было повреждено на площади 192 квадратных метра. С огнем боролись 26 специалистов с использованием восьми единиц техники.