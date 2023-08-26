В Новосибирске удар молнии привел к выгоранию двухэтажного дома

В Новосибирске от удара молнии выгорело 192 квадратных метра дома.

В ночь на 25 августа удар молнии привел к выгоранию двухэтажного частного дома на ул. Белореченская в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Экстренные службы были проинформированы о пожаре в 23:51. Согласно информации спасателей, из дома эвакуировались взрослые и дети в количестве 7 и 4 человек соответственно. К счастью, они не пострадали.

Пожарные тушили огонь в течение 42 минут. Из-за пожара было повреждено 192 квадратных метра дома. К борьбе с огнем привлекали 26 специалистов с использованием восьми единиц техники. Дознаватели приступили к выяснению причин возгорания. Согласно предварительным сведениям, пожар начался из-за грозовых разрядов.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском произошёл пожар в ЖК «Родина» во время ведения кровельных работ. Огонь потушили за 40 минут сами строители.