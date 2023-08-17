Под Новосибирском произошёл пожар в ЖК «Родина» во время ведения кровельных работ

Жители посёлка Краснообск Новосибирской области сообщают, что после возгорания в ЖК «Родина» воняет паленой резиной и гарью.

Возгорание на стройке ЖК «Родина» в Краснообске произошло 17 августа около 9.30. Сейчас в недостроенном жилом комплексе идут кровельные работы.

«Битум загорелся или кровельный материал. Сварочные работы там шли: варят конструкции входных групп. Дыма было очень много», — рассказал блогер Валерий Котельников.

Впрочем, сами строители уже справились с огнём в течение 40 минут. Единственное, сейчас местные сообщают, что от горелой резины стоит вонь.

«Воняет очень сильно на весь Краснообск. Видимо, материал дымился долго и теперь стоит смрад»,

- сообщают местные жители.

Также напомним, что вчера на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелся минивэн Toyota – есть подозрение, что машину подожгли.