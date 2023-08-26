В Новосибирске ищут пропавшую в Ярославле 21-летнюю Анжелику Тулупову

Поиски пропавшей в Ярославле 21-летней Анжелики Тулуповой начались в Новосибирске.

22 августа в Ярославле пропала 21-летняя Анжелика Тулупова. Она может находиться в Новосибирске, сообщают в официальном паблике регионального Поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост девушки составляет 170 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, а глаза — серо-голубые.

В день пропажи Анжелика Тулупова была одета в бежевую толстовку с капюшоном, тёмные штаны, чёрные кроссовки и малиновую панаму. С собой она взяла чёрную поясную сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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