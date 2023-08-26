В Новосибирске спасли зажатого между деревом и бетонной плитой мужчину

В Новосибирске удалось спасти мужчину, оказавшегося зажатым между деревом и бетонной плитой.

В Новосибирске мужчину 68 лет зажало между бетонной плитой и деревом в Станиславском жилмассиве. Об этом рассказали в Телеграм-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

Инцидент произошел в вечернее время накануне, 25 августа, на ул. Ударная. О том, что мужчину зажало бетонной плитой и стволом дерева, спасателям сообщили прохожие. Самостоятельно пожилому мужчине выбраться не удалось.

Специалисты незамедлительно выехали на место. Там они деблокировали пострадавшего гражданина 1955 года рождения, применив специальное оборудование. После этого пенсионеру оказали необходимую помощь медики.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском мужчина и женщина погибли при опрокидывании иномарки. ДТП произошло в 15:50 26 августа в Сузунском районе. Водитель иномарки «Мазда-3» при обгоне допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. Погиб он и пассажир «Мазды-3», женщина лет 40-45 лет.