Женщин в Новосибирской области стало больше на 18,5%, чем мужчин

В Новосибирской области проживает на 18,5% больше женщин, чем мужчин.

Согласно данным Росстата за 1 января 2023 года, количество женщин в Новосибирской области на 18,5% превышает мужчин. Статистика показывает, что в регионе проживает 1278,7 тысячи мужчин, а женщин — 1515,6 тысячи.

Как отмечают специалисты, это связано с сохранением высокого уровня преждевременной мужской смерти. В 2022 году в Новосибирской области численность населения уменьшилась на 3,2 тысячи человек. Вышло на пенсию 25% новосибирцев, 57% находятся в трудоспособном возрасте, а 19% — ещё не достигли его.

Напомним, что Новосибирск оказался в десятке крупных городов России, где учителям предлагают самые высокие зарплаты. Здесь педагогам предлагают выплачивать примерно 48,9 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата педагогов по России составила 25 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что девять из десяти жителей Новосибирска довольны своим браком и отношениями. Опрос провели в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди экономически активного населения города, состоящего в браке или отношениях.