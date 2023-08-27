Астроном из Новосибирска предупредила о магнитных бурях осенью-2023

В Новосибирске астроном Виктория Дамм предупредила о магнитных бурях осенью.

В Новосибирске астроном и специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм предупредила о возможных мощных магнитных бурях, которые ожидаются осенью 2023 года. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Дамм отметила, что всплеск солнечной активности был зафиксирован 6 и 8 августа и достиг наивысшего пика. В начале месяца количество чёрных пятен на Солнце росло, что привело к увеличению числа мощных геоударов.

По словам специалиста, , июль 2023 года был самым спокойным геомагнитным периодом на Земле за последние два года. В течение месяца не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Дамм объяснила, что это связано с тем, что значимые активные области находились на краю солнечного диска, поэтому почти все крупные вспышки летом были мимо Земли и не могли повлиять на нашу планету. Однако новый всплеск активности ожидается осенью, и пока трудно сказать, каким будет его максимум.

Ситуация в Новосибирске пока неизвестна. Астроном отметила, что столица Сибири попадёт под влияние мощной вспышки, если таковая произойдёт.

Напомним, в Новосибирске спасатели весь вечер устраняли последствия шторма.