Девушка из Новосибирской области стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

Жительница Новосибирской области выиграла Первенство Мира по джиу-джитсу.

В Астане прошло Первенство Мира по джиу-джитсу, на котором победу одержала жительница города Обь Новосибирской области Валерия Бегишева. Об этом сообщили в паблике «Город Обь онлайн» в «Вконтакте».

Всего Валерия провела четыре схватки, две из которых закончились досрочной победой. В напряженной борьбе со спортсменкой из Израиля она также одержала победу. В финале сибирячка сразилась с представительницей Южной Кореи и выиграла со счетом 12:0.

Российская сборная принимала участие в этом турнире после трехлетнего перерыва.

Как ранее писал Сиб.фм, женщин в Новосибирской области стало больше на 18,5%, чем мужчин.