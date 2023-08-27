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общество проиcшествия

Мужчина из Узбекистана спас жизнь жителю Новосибирска

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске жителю города стало плохо на остановке.

В Новосибирске мужчина из Узбекистана спас жизнь жителю города на остановке «ДК им. Горького». Об этом сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» в «Вконтакте».

По словам очевидцев, мужчине стало плохо и он упал на асфальт. Молодой парень оказал первую помощь и вызвал скорую.

«Если бы не молодой человек, то могла бы произойти трагедия», — прокомментировал автор поста.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области жители чаще всего умирают от болезней системы кровообращения.

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Дамир Трубников

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