На двух улицах Новосибирска ограничили автомобильное движение

В Новосибирске в двух районах ограничили движение из-за ремонта теплотрасс.

В мэрии Новосибирска сообщили о временных ограничениях движения на двух участках дорог. Водителям придется потесниться на перекрестке улиц Коммунистической и Серебренниковской в Центральном районе, где проезжую часть сузили на три метра до 1 сентября. Аналогичные ограничения действуют на улице Тюленина между домами №4 и №8 в Калининском районе до 4 сентября.

Причиной сужения дорог стал аварийный ремонт теплотрасс, который проводит ООО «НТСК». В связи с этим водителей просят обращать внимание на знаки и информационные щиты, чтобы избежать проблем при движении.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске собственник Park cafe пообещал снести здание.