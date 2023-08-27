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общество

В Новосибирске собственник Park cafe пообещал снести здание

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске собственник Park cafe намерен выполнить судебное решение.

В Новосибирске владелец Park cafe пообещал снести здание. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 25 августа.

Градоначальник пояснил, что по двум объектам на территории Первомайского сквера были приняты досудебные решения. Один из них — Sabai bar, расположенный за Краеведческим музеем. По словам главы города, этот бар мешает проведению капитального ремонта парка.

Владелец уже начал разбирать здание своими силами, а власти работают с судебными приставами. Второй объект также будет снесен по решению собственника.

Напомним, жители Новосибирска пожаловались на медленный ремонт в Первомайском сквере.

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Дамир Трубников

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