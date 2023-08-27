Под Новосибирском 27 августа простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

В Новосибирской области похоронят двух бойцов, которые погибли в зоне СВО.

В Новосибирской области 27 августа состоятся похороны двух мужчин, которые погибли на СВО. Об этом сообщили власти районов.

Анатолий Романов будет похоронен в Черепаново, а Николай Фролов в родном селе Кожурла в Убинском районе.

По словам администрации Черепановского района, Романов добровольно отправился на спецоперации.

«Анатолий добровольно встал на защиту Родины. И с честью исполнял свой долг российского солдата. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Фролов заключил контракт с добровольческим отрядом «ЗЕТ». . Он погиб в июле 2023 года.

Напомним, Иеродиакон из Новосибирской области отправился в зону СВО.