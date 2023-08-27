Под Новосибирском 3 человека погибли в лобовом ДТП

В Новосибирской области 65-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто.

В Купинском районе Новосибирской области погибли 3 человека в жестком ДТП 27 августа. Об этом сообщил в тг-канале первый заместитель начальника Управления ГИБДД региона Андрей Кузнецов.

По данным сотрудника Госавтоинспекции, 65-летний водитель BYD F3 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105.

В результате лобового ДТП погибли оба водителя и один пассажир отечественного авто. Еще одного пассажира госпитализировали в медицинское учреждение.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следователи, медики и МЧС», — сообщил Кузнецов.

Как ранее писал Сиб.фм, подросток из Новосибирска прокатился на капоте автомобиля по центру города.