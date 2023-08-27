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проиcшествия

Подросток из Новосибирска прокатился на капоте автомобиля по центру города

Фото: тг-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске подросток катался на капоте автомобиля и снимал все на видео.

В центре Новосибирска группа молодых людей решила устроить экстремальную поездку на автомобиле. Один из парней залез на капот и лежал на нем, пока машина двигалась по дороге. Друзья экстремала снимали происходящее на видео и выложили ролик в социальной сети. Об этом сообщили в тг-канале «АСТ-54 Black».

Кроме этого, на кадрах видно, что водитель чуть не врезался в попутную машину из-за плохой видимости.

Подписчики сообщества не оценили выходку парня и написали, что водителя скорее всего привлекут к административной ответственности. Официальных комментарий от Госавтоинспекции пока нет.

Напомним, в Новосибирске спасли зажатого между деревом и бетонной плитой мужчину.

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Дамир Трубников

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