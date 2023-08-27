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проиcшествия

Под Новосибирском направлявшаяся в аэропорт женщина влетела в грузовик на «Мазде»

Фото: паблик «АСТ-54»

Под Новосибирском управлявшая «Маздой» женщина попала в дорожную аварию, когда направлялась в аэропорт.

В городе Обь Новосибирской области женщина, управляя иномаркой, врезалась в грузовик, когда ехала в аэропорт «Толмачёво». Паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал предоставленные очевидцами снимки и видео.

ДТП произошло в дневное время 25 августа. В результате столкновения пострадала водитель «Мазды», ее состояние оценивается как тяжелое. Находившийся за рулем грузовика мужчина травм не получил.

«Днём женщина за рулём автомобиля Mazda выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с водителем грузовика», — сказано в сообщении.

Иномарка была разбита всмятку. После дорожной аварии на автодороге Р-254 можно было наблюдать 9-километровую пробку. На место прибыли спасатели.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девочка попала под колеса во дворе дома и оказалась в больнице.

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Павел Фролов
Журналист

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