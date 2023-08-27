Под Новосибирском продают горнолыжный комплекс за 125 млн

Горнолыжный комплекс находится в 70 километрах от Новосибирска.

В Новосибирской области выставлен на продажу горнолыжный комплекс, который работает круглый год. Его владельцы намерены получить за него 125 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовала группа компаний «Зевс».

Комплекс расположен в 70 километрах от Новосибирска на земельном участке площадью 26 гектар, 13 из которых находятся в аренде. На территории комплекса есть гостиница на 70 мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры и бильярд в зоне отдыха.

Кроме того, на участке оборудованы три склона с двумя действующими трассами, бугельный подъемник и прокат на 200 единиц экипировки. Техника для работы горнолыжного комплекса также имеется. Объявление о продаже бизнеса было опубликовано в середине августа.

Напомним, в Новосибирске имущество разреза «Инской» продали на торгах за 241 млн.