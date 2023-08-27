Под Новосибирском пропал 80-летний мужчина с зелёным рюкзаком

В Новосибирской области без вести пропал пенсионер.

В Новосибирской области пропал 80-летний пенсионер по имени Александр Путилин. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Мужчина был замечен в последний раз 27 августа 2023 года в поселке Васильевский Чулымского района.

Поисковый отряд опубликовал приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, голубую рубашку, зеленые сапоги и серую вязаную шапку. У него был зеленый рюкзак.

В данный момент о местонахождении Александра Путилина ничего неизвестно. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, сообщить ее по указанным контактам.

Напомним, в Новосибирской области два дня ищут пропавшую 76-летнюю пенсионерку.