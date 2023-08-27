В Новосибирской области два дня ищут пропавшую 76-летнюю пенсионерку

В Новосибирской области 76-летняя пенсионерка ушла из дома.

В Новосибирской области уже два дня идут поиски 76-летней Галины Семиной, которая пропала 25 августа. Женщина ушла из дома в СНТ «Обские зори» деревни Усть-Тарка Болотнинского района и с тех пор её никто не видел. Об этом сообщили в группе в «ВК» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Рост женщины оставляет 147 сантиметров, у неё худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения Галина была одета в чёрную жилетку, синие штаны, чёрные шлёпанцы и зелёный платок.

Всех, кто знает что-то о местонахождении женщины, просят сообщать по номерам 112 или 8 (800) 700-54-52.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском 27 августа простятся с двумя погибшими на СВО бойцами.