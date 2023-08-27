Появились подробности взрыва в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирске загорелся контейнер с пиротехникой.

В Новосибирске на улице Королева, 40, загорелся металлический контейнер с пиротехникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Кроме этого, загорелся мусор под электроподстанцией.

«Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада», — говорится в сообщении.

Пожарные в течение 15 минут локализовали возгорание, предотвратив распространение огня. В результате пожара пострадал один человек. Его с ожогами на месте осматривают врачи.

Напомним, 26 августа в Кемерове произошел пожар на складе с пиротехникой.