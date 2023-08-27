Прокуратура начала проверку по факту гибели 3 мужчин в ДТП под Новосибирском

В Купинском районе Новосибирской области погибли 3 человека в лобовом ДТП.

Прокуратура Купинского района организовала проверку по факту лобового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что водитель БИД Ф3, выехавший на встречную полосу, предварительно, был пьян.

«В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое мужчин, один пострадавший с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в больницу»,- говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры.

Напомним, по данным Госавтоинспекции, 65-летний водитель BYD F3 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105. В отечественном авто погибли два человека. Также скончался и виновник ДТП.