СК подтвердил гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Экспертиза подтвердила личности погибших при крушении самолёта Пригожина.

Среди людей, погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области, есть основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Личность главы компании подтвердила экспертиза, сказано в сообщении СК РФ в воскресенье.

Также установлены личности остальных пассажиров разбившегося самолёта.

Как ранее писал Сиб.фм, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин погиб в авиакатастрофе на территории РФ. Близкие к нему телеграм-каналы подтвердили гибель, а Росавиация начала сбор информации об обстоятельствах авиакатастрофы и приступила к поискам черных ящиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На борту были 10 человек, среди них были представители ЧВК и одна стюардесса.