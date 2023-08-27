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проиcшествия

В Новосибирске два ребёнка пострадали в ДТП на Красном проспекте

Фото: ГИБДД Новосибирска

Авария с пострадавшими произошла в Новосибирске.

Два ребенка пострадали в ДТП, произошедшем на Красном проспекте в Новосибирске вечером 27 августа.

По данным ГИБДД, столкновение двух автомобилей произошло из-за того, что молодой водитель BMW не соблюдал безопасную дистанцию с попутным автомобилем. В результате столкновения пострадали два пассажира «Лифан»: мальчик 2009 года рождения и девочка 2018 года рождения.

Оба ребенка были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Водитель BMW 2003-го года рождения не получил травм. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, под Новосибирском неизвестный поджёг релейный шкаф на ж/д перегоне.

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Александр Борисов
журналист

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