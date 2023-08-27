В Новосибирске экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга

Экипаж «Боинга» доложил об отказе навигации в небе над Новосибирском.

В Новосибирске произошел инцидент с самолетом «Боинг 737» авиакомпании «Россия». Об этом сообщил телеграм-канал «Aviaincident».

В ходе полета из Санкт-Петербурга в столицу Сибири один из комплектов навигационного оборудования отказал. Командир воздушного судна сообщил об этом диспетчерам Новосибирска и принял решение о посадке в аэропорт Толмачево.

Лайнер успешно приземлился в 05:15 по местному времени. Самолет и пассажиры не пострадали.

Напомним, прокуратура начала проверку по факту гибели 3 мужчин в ДТП под Новосибирском.