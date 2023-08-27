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вчера 23:54
общество

В Новосибирске подростки устроили давку после концерта блогерши в ТРЦ «МЕГА»

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске выступила Милана Хаметова.

В ТЦ «Мега» в Новосибирске произошла давка после концерта Миланы Хаметовой, который состоялся сегодня, 27 августа. 13-летняя певица и блогерша собрала огромное количество фанатов, которые желали сфотографироваться с ней.

Однако после концерта началась массовая толкотня, сообщили подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».

Напомним, в воскресенье в ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске толпы подростков собрались возле магазина «Ашан» из-за выступления 13-летней певицы Миланы Хаметовой. Несколько десятков человек пришли на мероприятие, которое было организовано для школьников и их родителей, закупающих канцелярские товары к началу учебного года.

Очевидцы сообщили, что подростки собрались за несколько часов до концерта и ждали своей очереди, чтобы увидеть свою кумиршу. После выступления Милана обещала провести творческую встречу со своими поклонниками.

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Александр Борисов
журналист

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