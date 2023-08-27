В Новосибирске заметили толпу подростков в ТРЦ «МЕГА»

Сотни подростков собрались на территории торгово-развлекательного центра в Новосибирске.

В ТРЦ «МЕГА» в Новосибирске толпы подростков собрались возле магазина «Ашан» из-за выступления 13-летней певицы Миланы Хаметовой. Несколько десятков человек пришли на мероприятие, которое было организовано для школьников и их родителей, закупающих канцелярские товары к началу учебного года.

Очевидцы сообщили, что подростки собрались за несколько часов до концерта и ждали своей очереди, чтобы увидеть свою кумиршу. После выступления Милана обещала провести творческую встречу со своими поклонниками.

Сообщения о предстоящем выступлении Миланы Хаметовой появились в социальных сетях и вызвали большой интерес среди школьников. Благодаря этому мероприятию ТРЦ «МЕГА» смог привлечь большое количество посетителей и создать яркую атмосферу для всех желающих.

Напомним, в Новосибирской области выставили на продажу горнолыжный комплекс за 125 млн.