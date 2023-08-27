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общество

В Новосибирской области выставили на продажу горнолыжный комплекс за 125 млн

Фото: freepik / wirestock

В Новосибирской области продают круглогодичный горнолыжный комплекс.

В Новосибирской области выставили на продажу круглогодичный горнолыжный комплекс. Стоимость всей территории составляет 125 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовала группа компаний «Зевс».

Комплекс расположен в 70 километрах от Новосибирска и занимает площадь в 26 гектаров, при этом 13 гектаров находятся в аренде.

На территории комплекса имеется гостиница на 70 мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры и бильярд в зоне отдыха. Также на участке оборудованы три склона с двумя действующими трассами. Кроме того, имеется бугельный подъемник и прокат на 200 единиц экипировки. Для работы горнолыжного комплекса используется различная техника.

Объявление о продаже бизнеса было опубликовано в середине августа.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске собственник Park cafe пообещал снести здание.

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Дамир Трубников

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