В Новосибирске победителю аукциона по КРТ придется расселить 27 домов.

В Новосибирске проведут аукционы на два участка в Академгородке для комплексного развития территорий (КРТ). Постановления о торгах размещены на сайте администрации. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Оба участка находятся в границах улиц Российской, Рубиновой, Шатурской, Гнесиных и Иванова.

На данный момент на этих землях расположено 27 аварийных двухэтажных домов, которые планируется снести после расселения жильцов. На их месте планируется возведение высотного жилья.

Первый лот представляет собой участок жилой застройки площадью 36 402 квадратных метров. Он ограничен улицами Российской, Рубиновой, Шатурской и Гнесиных. Начальная цена права на заключение договора составляет 213 миллионов рублей.

Второй лот – участок площадью 41 053 квадратных метров, ограниченный улицами Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова. Начальная цена – 104 миллиона рублей.

Срок действия договоров по КРТ для этих территорий Академгородка – до 31 декабря 2028 года. Победителю аукциона придется расселить 27 домов на этих участках.

Напомним, в Новосибирской области выставили на продажу горнолыжный комплекс за 125 млн.