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общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели убрали дерево с проезжей части после урагана

Фото: МАСС

В Новосибирске дерево упало на автомобиль после сильного урагана.

Житель Новосибирска обратился к спасателям после сильного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, в субботу, 27 августа, из-за ветра дерево упало на автомобиль. Сотрудники распилили ветки и деблокировали машину. Кроме этого, дерево было убрано с проезжей части.

Спасатели поблагодарили жителей города, которые помогали в работе.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском мощный ураган уничтожил рощи в лесу.

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Дамир Трубников

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