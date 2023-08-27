В Новосибирске спасатели убрали дерево с проезжей части после урагана

В Новосибирске дерево упало на автомобиль после сильного урагана.

Житель Новосибирска обратился к спасателям после сильного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, в субботу, 27 августа, из-за ветра дерево упало на автомобиль. Сотрудники распилили ветки и деблокировали машину. Кроме этого, дерево было убрано с проезжей части.

Спасатели поблагодарили жителей города, которые помогали в работе.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском мощный ураган уничтожил рощи в лесу.