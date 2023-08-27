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общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели вскрыли дверь в квартиру с уснувшим ребёнком

Фото: ru.freepik.com

Родителям ребёнка в Новосибирске пришлось вызывать спасателей, чтобы попасть домой.

8-летний ребенок заперся в своей квартире и не отвечал на звонки родителей. Взрослые не могли попасть внутрь и начали беспокоиться о состоянии школьника. Они обратились за помощью в МАСС.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, вскрыли дверь и убедились, что доступ в квартиру обеспечен. Оказалось, что ребенок крепко спал и не слышал звонки. С мальчиком все в порядке, он не нуждается в медицинской помощи.

Напомним, мужчина из Узбекистана спас жизнь жителю Новосибирска.

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Александр Борисов
журналист

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