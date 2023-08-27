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вчера 22:00
недвижимость общество

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус за 57 млн

Фото: ru.freepik.com

Элитная недвижимость продаётся в центре Новосибирска.

В центре Новосибирска выставлен на продажу пентхаус площадью более 100 квадратных метров на Советской улице.

Жилье расположено на двух уровнях ЖК Prime House и стоит 57 млн рублей. Владелец отмечает, что квартира имеет три лоджии и выход на смотровую площадку. На втором этаже требуется завершить дизайнерский ремонт.

Высота потолков составляет 6,5 метров. В закрытом дворе дома есть парковка для автомобилей. Здание было сдано в эксплуатацию четыре года назад. Хозяева оставят в квартире часть мебели. Из окон открывается вид на площадь Кондратюка.

Напомним, под Новосибирском продают горнолыжный комплекс за 125 млн.

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Александр Борисов
журналист

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