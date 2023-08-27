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общество

В Новосибирске выявили высокий уровень заражения рыбы описторхозом

Фото: ru.freepik.com

В Оби зафиксировали повышенный уровень описторхоза у рыбы.

По данным Россельхознадзора, специалисты выявили высокое содержание зараженной описторхозом рыбы в Оби. Это опасное паразитарное заболевание, которое поражает желчевыводящие протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы.

Проверка двух партий рыбы язь в Оби показала, что первая партия, состоящая из 840 килограммов, содержала зараженную рыбу на 50%. Во второй партии все экземпляры были заражены.

Специалисты предупреждают жителей не употреблять рыбу, выловленную в реке. Такие меры необходимы для предотвращения распространения опасного заболевания.

Напомним, в Новосибирской области 144 человек заразились клещевым энцефалитом.

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Александр Борисов
журналист

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