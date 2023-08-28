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общество

Актриса из Новосибирска Светлана Галкина удостоилась звания народной артистки РФ

Фото: piqsels.com

Актриса из Новосибирска Светлана Галкина стала народной артисткой РФ.

Преподаватель актерского мастерства в Новосибирском государственном театральном институте Светлана Галкина стала заслуженной артисткой РФ. Соответствующий указ, подписанный главой российского государства Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации 25 августа.

Светлана Галкина является актрисой Новосибирского молодежного театра «Глобус». В свое время она получила несколько театральных премий. Кроме того, она снялась в шести кинолентах. В очередном сезоне она примерит на себя образ королевы в спектакле «Три мушкетера». В ноябре должна состояться премьера.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подали заявку на реконструкцию театра «Старый дом».

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Павел Фролов
Журналист

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