Астроном Дамм предупредила новосибирцев о магнитных бурях осенью-2023

Новосибирцев ожидают сильные магнитные бури.

Астроном из Новосибирска предупредила о возможных мощных магнитных бурях, которые ожидаются осенью 2023 года. Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, сообщила об этом после того, как был зафиксирован всплеск солнечной активности 6 и 8 августа, достигший наивысшего пика.

В начале месяца количество чёрных пятен на Солнце росло, что привело к увеличению числа мощных геоударов.

Дамм в разговоре с «МК в Новосибирске» отметила, что июль 2023 года был самым спокойным геомагнитным периодом на Земле за последние два года, но новый всплеск активности ожидается осенью. Пока сложно сказать, каким будет его максимум. Если мощная вспышка произойдет, то столица Сибири попадет под ее влияние.

Напомним, в Новосибирске спасатели весь вечер устраняли последствия шторма.