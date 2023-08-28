Бастрыкин поручил доложить по гибели новорожденных в Новосибирской области

Председатель СК РФ поручил доложить по расследованиям уголовных дел по фактам гибели младенцев в Новосибирской области.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел по фактам гибели новорожденных и получении ими травм в медучреждениях Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Ранее пресса в очередной раз распространила информацию с обсуждением хода расследования уголовных дел по фактам гибели двух младенцев и получении травм одним из новорожденных в новосибирском роддоме. Отмечалось, что потерпевшие по данным делам сомневаются, что расследование приведет к нужным результатам.

В настоящее время региональные следователи расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ. Что касается уголовного дела о травмировании новорожденного, то оно прекращено. Руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. предстоит доложить Бастрыкину о ходе и результатах расследования уголовных дел.

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин поручил проверить сообщение о нехватке работников «скорой» в Новосибирске.