Бастрыкин поручил проверить сообщение о нехватке работников «скорой» в Новосибирске

Председатель СК РФ поручил проверить сообщение о нехватке бригад для оказания экстренной помощи жителям Новосибирска.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки о вероятном нарушении прав граждан, проживающих в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Ранее пресса распространила информацию о том, что для оказания экстренной помощи горожанам не хватает бригад скорой помощи. Отмечалось, что пациенты вынуждены ждать прибытия медиков по несколько часов.

Следственные органы СК РФ по региону приступили к процессуальной проверке. Руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. предстоит доложить Бастрыкину о ходе и предварительных результатах этой проверки.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ССМП прокомментировала сообщение о массовом увольнении врачей.