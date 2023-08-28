В Новосибирске ССМП прокомментировала сообщение о массовом увольнении врачей

Станция скорой помощи Новосибирска опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников.

В Новосибирске в станции скорой помощи сообщили, что опубликованная новость в СМИ о массовых увольнениях врачей и фельдшеров является фейком.

По их данным, заработная плата у сотрудников станций скорой помощи не ниже средней по региону. Так, у фельдшера 56 764 рублей, у врача скорой помощи 104 272 рублей, а у анестезиологов-реаниматологов средняя заработная плата — 114 746,3 рублей, а по городу дежурит 90 бригад.

«В июле этого года скорая помощь приняла 36 007 вызовов, за 27 дней августа – 31 888. В среднем – 1 170 вызовов в день. На линейную бригаду приходится 12-15 вызовов в смену», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе добавили, что с 1 января по 28 августа количество врачей скорой помощи не изменилось, а фельдшеров скорой помощи снизилось всего на 2 человека, а не на 10, как сообщалось в публикации.

В ССМП также опровергают, что увеличилось количество домашних родов и смертей.

«За 7 месяцев 2023 года скорая помощь зафиксировала 68 домашних родов. За такой же период 2022 года – 78. Смертей в 2023 году – 4 302, за аналогичный период 2022 года – 5 087», — утверждают в скорой города.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прокуратура проверит информацию об увольнении сотрудников скорой помощи.